TT: Club gaat vol voor Carcela - Vainqueur opnieuw naar Standard?

Door: redactie

30/08/16 - 06u12

© belga.

Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Kogel door de kerk: Ziyech tekent bij Ajax Na maanden van geruchten en allerlei perikelen is de kogel door de kerk: een dag voordat de transfermarkt op slot gaat, is Hakim Ziyech verkocht. Als de medische keuring deze morgen geen roet in het eten gooit, tekent Ziyech aan het eind van de middag voor vijf jaar bij Ajax.



Er is een bedrag van om en nabij de 11 miljoen euro met de transfer gemoeid. Veertig procent van het transferbedrag gaat naar sc Heerenveen, de vorige club van Ziyech. Beide clubs maken de overgang in de loop van de ochtend officieel. Ziyech werd twee jaar geleden door Twente voor de neus van Feyenoord weggekaapt.



Ziyech groeide in de twee jaar bij Twente uit tot de ster van het elftal. Hij maakte 30 goals en leverde tal van assists. Zaterdag tegen Sparta nam hij afscheid met twee goals. Toen al was duidelijk dat hij zijn laatste wedstrijd had gespeeld. In het weekend probeerde het Engelse Swansea Ajax nog af te troeven, maar Ziyech had een duidelijke voorkeur voor Ajax. Met die club bereikte hij vrijdag al een persoonlijk akkoord. Lees ook Herbeleef TT met dolle transferdag op Anderlecht



Hakim Ziyech. © photo news.

Standard wil Vainqueur terughalen Standard stelt alles in het werk om William Vainqueur (27) terug naar Sclessin te halen. De Franse middenvelder zit bij AS Roma op een zijspoor en mag uitkijken naar een andere club. Standard meldde zich met het oog op een uitleenbeurt, maar Roma wil Vainqueur liever definitief van de hand doen. Standard vond vrij vlot een akkoord met de Romeinen. De transfersom zou rond de 2 miljoen euro schommelen.



Bij de Galliorossi kwam Vainqueur vorig seizoen weliswaar 21 keer in actie, maar doorgaans als invaller. Vainqueur speelde tussen 2011 en 2014 al meer dan 100 duels voor Standard. Na een tussenstop bij Dinamo Moskou belandde hij vorige zomer in Rome. Nu lijkt een terugkeer naar Sclessin een ernstige optie. Vainqueur kijkt nog even de kat uit de boom. Hij wacht af of er nog andere clubs op de proppen komen, maar Standard wil ver gaan voor de controlerende middenvelder. Er werd nog niet over de modaliteiten van zijn contract gesproken, maar de Luikenaars maken van Vainqueur zonder meer een prioriteit. De eventuele transfer van de Togolese middenvelder Romao verhuist daardoor tijdelijk naar de koelkast. © afp. © epa.

Joe Hart op weg naar Torino Doelman Joe Hart verhuist mogelijk op huurbasis van Manchester City naar Torino. Volgens mediaberichten in Engeland en Italië is een akkoord dichtbij. Hart is uit de gratie bij zijn Engelse club, maar nog wel altijd eerste keus in de nationale ploeg. Om zijn basisplaats in het Engelse elftal te behouden, heeft de 29-jarige keeper een vaste plek nodig onder de lat.



Pep Guardiola, de nieuwe trainer van Manchester City, is geen fan van Hart. De Spaanse topcoach ziet graag een meevoetballende goalie aan het werk in zijn ploeg en dat is Hart volgens Guardiola niet. De Argentijn Willy Caballero en de Chileen Claudio Bravo (ex-Barcelona) krijgen bij City zijn voorkeur.Torino eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Serie A. De Italiaanse club staat in de nieuwe competitie op drie punten uit twee duels. © epa.

Nederlander De Vrij naar Chelsea? In de laatste dagen van de transfertermijn lonkt mogelijk een toptransfer voor Stefan de Vrij. Italiaanse media melden de interesse van Chelsea in de Nederlandse verdediger van Lazio. De club uit Londen is op zoek naar een extra centrale verdediger, nadat pogingen om Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en Torino-mandekker Nikola Maksimovic te strikken op niets waren uitgelopen. Trainer Antonio Conte heeft nu zijn vizier verlegd naar de Oranje-international, die voor 25 miljoen euro zou mogen vertrekken uit Rome. © photo news.

Juventus onderhandelt opnieuw met Zenit over Witsel Volgens Italiaanse media heeft Juventus opnieuw aangeklopt bij Zenit in een poging om Axel Witsel naar Turijn te halen. 'Juve' is nog steeds op zoek naar een polyvalente middenvelder om de naar Man United vertrokken Paul Pogba te vervangen. Nadat een eerdere poging om Witsel weg te kapen, afketste op de hoge transferprijs van Zenit, zochten de Italianen toenadering tot PSG om te onderhandelen over de Franse international Blaise Matuidi. Juventus bood 30 miljoen, maar na een loonsverhoging verkoos Matuidi om langer in Parijs te blijven. Juventus keerde daarom terug naar plan-A: Rode Duivel Witsel. Gisteren zou volgens de Italiaanse pers urenlang onderhandeld zijn tussen Juventus en Zenit. Betrokkenen hopen dit keer om tot een oplossing te komen. © photo news. © photo news.

Versterking voor Moeskroen Excel Moeskroen heeft zich versterkt met de 23-jarige Belgische spits Roman Ferber en de Bosnische centrale verdediger Daniel Graovac, een 23-jarige international. Ferber wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Charleroi, Graovac eveneens op huurbasis van Zrinjski Mostar. Roman Ferber. © belga.