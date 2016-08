Kortrijk heeft oplossing voor trainersprobleem: het stelt Bart Van Lancker aan als hoofdcoach

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 18u30 Bron: Belga

© photo news.

KV Kortrijk heeft Bart Van Lancker als nieuwe hoofdcoach aangesteld. Dat maakte de West-Vlaamse eersteklasser vandaag bekend op de clubwebsite. De West-Vlamingen hadden slechts tot vandaag de tijd om een coach met een Pro Licence aan te nemen. Trainer Karim Belhocine beschikt daar niet over.

Belhocine draagt bij Kortrijk de titel 'Sportief Directeur Voetbalzaken'. De technische staf bestaat verder uit keeperstrainer Cédric Berthelin, videoanalist Marc Delcourt, assistent en fysical coach Bram Lucker en dus hoofdcoach Bart Van Lancker. "KV Kortrijk wenst te benadrukken dat de technische staf één geheel vormt en één en ondeelbaar is en zich ook zo zal profileren", klinkt het in een persbericht.



Verleden als assistent

Van Lancker was vorig seizoen als assistent bij tweedeklasser Deinze aan de slag. Die functie vervulde hij eerder al bij AA Gent, Germinal Beerschot en Cercle Brugge. Na vijf speeldagen staat Kortrijk met acht punten op de achtste plaats in de nog prille competitie.