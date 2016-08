Koubemba (STVV) en Seck (Beveren) moeten vrezen voor twee speeldagen schorsing

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en 600 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Kevin Koubemba (STVV) en Ibrahima Seck (Waasland-Beveren). Beide spelers kregen afgelopen weekend een rode kaart op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League.

Koubemba liet STVV al vroeg in de met 1-2 verloren thuismatch tegen KV Kortrijk van zaterdag in de steek. Op het kwartier ging de Congolese aanvaller van de 'Kanaries' te fel door op Joaozinho. Scheidsrechter Lawrence Visser bestrafte de onvoorzichtige ingreep met de rode kaart. STVV kan ervoor kiezen om het voorstel van het Bondsparket te aanvaarden. Koumemba moet dan geschorst toekijken op het veld van KV Mechelen (10 september) en thuis tegen Waasland-Beveren (18 september).



Niet tegen Club en STVV?

Seck plantte zaterdag in de uitwedstrijd bij KV Oostende (2-1) op het halfuur zijn studs op de enkel van El Ghanassy. Scheidsrechter Alexandre Boucaut stuurde de Senegalese middenvelder van de Waaslanders met rood van het veld. Als Waasland-Beveren het strafvoorstel aanvaardt, mist Seck de thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge (9 september) en de verplaatsing naar STVV (18 september).



Als beide clubs de strafvoorstellen van het parket niet willen aanvaarden, moeten ze zich morgen met hun speler verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB.