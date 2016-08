Door: redactie

Zo sterk Ludovic Butelle presteerde vorig seizoen, zo wisselvallig is hij nu bezig. De Fransman liet ook tegen Standard geen al te zekere indruk na, getuige de 1-2 van Edmilson. Butelle gooide het leer te zwak in de voeten van Vanaken, waarna Standard kon scoren. Eerder in de tweede helft vond de Franse doelman van Club het nodig om zijn eigen zestien te verlaten. Gelukkig voor blauw-zwart kon Goreux de flater niet afstraffen.