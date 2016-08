Lukasz Teodorczyk heeft zijn eerste Gouden Goal beet

Door: redactie

31/08/16 - 16u08

video Vijfde speeldag en, in samenwerking met VTM Stadion, ook onze vijfde verkiezing van Gouden Goal van de week. En wat voor eentje! Het was moeilijk kiezen tussen de vijf absolute pareltjes die je hierboven nog eens kan bewonderen. Uiteindelijk ging de nieuwbakken Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk met de eer aan de haal.

Haalden niet eens de selectie: de volley van Gedoz of de perfecte knal van topschutter Markovic. Het was Pozuelo die Teodorczyk het felst het vuur aan de schenen legde, maar de Genkse strateeg strandt op 101 stemmen van de Pool. De volley van Asare is goed voor brons. De Gouden Goal van de week dingt mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig.

1. Moses Simon, de 1-1 in Anderlecht - AA Gent

Dertig seconden na de penalty van Tielemans profiteerde Simon maximaal van slecht wegwerken van Badji. Met een enig mooie knal voorbij Roef in de verste hoek liet de Nigeriaanse aanvaller zien dat hij het nog altijd kan.



2. Lukasz Teodorczyk, de 2-1 in Anderlecht - AA Gent

Het begon bij een foutje van Nielsen maar wat de Poolse aanwinst van Anderlecht dan deed, was grandioos. Voorbij Nielsen en Foket op de korte ruimte en dan hard uithalen in de verste hoek. De Poolse spits toonde opnieuw zijn killerinstinct. Zijn derde goal al.



3. Nana Asare, de 2-2 in Anderlecht - AA Gent

Pas in blessuretijd dwongen de Buffalo's een oververdiend punt af, maar hoe! De ingevallen Ndongala zette voor richting de zestien, waar die andere invaller Asare in één tijd heerlijk overnam. Het Astridpark met verstomming geslagen.



4. Alejandro Pozuelo, de 1-0 in RC Genk - Zulte Waregem

De Genkse strateeg verkeert al even in bloedvorm en dat toonde hij ook tegen de leider. Aannemen, zich vrijdraaien en dan vliegensvlug enig mooi in de verste hoek voorbij Bossut borstelen.



5. Steeven Willems, de 1-0 in Charleroi - Eupen

Al van vrijdagavond maar zijn knal mocht zeker niet ontbreken in dit lijstje. Met een effectzwanger schot -wat een curve- opende de Fransman de debatten op Mambourg.