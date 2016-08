Pozuelo schiet Genk met de perfecte krul naar de tweede plaats (1-0)

Bavo Boutsen

28/08/16 - 21u51

© photo news.

Racing Genk heeft in eigen stadion Zulte Waregem verslagen met het kleinste verschil. In de eerste helft zorgde het open vizier van beide ploegen voor een aangename eerste helft, enkel de kansen ontbraken. Vlak voor rust ontsnapte Colley onbegrijpelijk aan de rode kaart. In de tweede helft was het een stuk minder. Tot Pozuelo in de slotfase zijn moment zag gekomen. De Spanjaard krulde de bal heerlijk voorbij een kansloze Bossut en bezorgde de Limburgers zo meteen de volle buit.

Peter Maes dropte zijn uit blessure teruggekeerde kapitein Thomas Buffel meteen in de basis. Wonderboy Bailey kreeg zo wat rust. Beide ploegen begonnen aan de wedstrijd met veel drang naar voren, met een hoge balcirculatie als resultaat. Door de goede organisatie bij beide teams vertaalde dit zich evenwel niet in een hoog aantal kansen.



Baudry zag zijn poging al vroeg gekeerd door Bizot. Even later was een kopbal van Lepoint hetzelfde lot beschoren. Genk reageerde met een kopbal van Pozuelo. Even voor rust ontsnapte Genk dan toen Colley de doorgebroken Cordaro neerhaalde. Rood was het enige logische gevolg, maar de scheidsrechter zag er onbegrijpelijk genoeg niet eens een fout in. Zo bleef het 0-0 bij de rust.



Pozuelo flikt het

Ook na de rust bleven de kansen uit, het algemene spelniveau zakte bovendien verder weg. De match werd zo een intensieve pot voetbal met vooral veel duels. Het was wachten op een beslissende klasseflits. Die kwam er dus goed tien minuten voor tijd, Pozuelo krulde de bal enig mooi voorbij Bossut tegen de netten: 1-0.



Daar bleef het ook bij, het slotoffensief van Essevee leverde niets meer op. Door deze zege komt Genk op gelijke hoogte met Zulte Waregem en Oostende op de gedeelde tweede plaats. Het trio volgt op een punt van de verrassende leider Charleroi.



Lees het uigebreide verslag van onze man in Genk in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.