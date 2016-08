Ferrera na ultieme tegengoal: "Nog nooit zo boos geweest"

Door: redactie

Ziedend was Yannick Ferrera na het laatste fluitsignaal in het Jan Breydel. Na de verrassende goal van Edmilson leken de Rouches op weg naar een stuntzege die de geplaagde Ferrera ongetwijfeld langer in het zadel had gehouden. Maar het werd nog 2-2 nadat heel Standard een duidelijke fout van De Bock op Mbenza, die de bal aan de cornervlag afschermde, had gezien. "Als je hier 1-2 leidt in de blessuretijd wil je natuurlijk de drie punten", sprak Ferrera. "Maar het is vooral de manier waarop die gelijkmaker tot stand kwam. Als dat geen fout was op Mbenza weet ik het ook niet meer. Hij trapt hem gewoon enkele keren aan! Ik ben direct naar de vierde scheidsrechter gelopen om hem uitleg te vragen, maar hij had niets gezien. Dat kan, maar dat ook zowel de scheidsrechter als de grensrechter dat niet gezien hebben is ongelofelijk. Ik ben heel boos."



Die woede liet Ferrera ook blijken. Als een razende stoof hij op Vertenten af. "Dit is de eerste keer in vijf jaar dat ik dit doe. Als die fout daar wordt gefloten, wordt het nooit nog 2-2. Al ben ik wel heel fier op wat mijn spelers hier getoond hebben. Een erg professionele en tactisch sterke partij van ons. Dat ze gevochten hebben voor mij? Ach, vraag aan elke speler naar onze relatie en ze zullen allemaal zeggen dat die goed is. Waarom dan toch nog die twijfel van bovenaf? Sorry, daar steek ik echt mijn tijd niet in."