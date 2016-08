Buffalo's leggen defensieve problemen Anderlecht pijnlijk bloot, maar moeten wachten op blessuretijd voor puntje

Thomas Lissens

AA Gent heeft in extremis een punt gepakt op bezoek bij Anderlecht. De ingevallen Asare - terug na lang blessureleed - knalde diep in de toegevoegde tijd de 2-2 heerlijk in doel. Beide ploegen laten door het gelijkspel na om Charleroi bij te benen aan de kop van de rangschikking.

Anderlecht nam het initiatief in de beginfase, maar het waren de bezoekers die ei zo na een snelle voorsprong te pakken hadden. Neto zag zijn pegel tegen de buitenkant van de paal vliegen en de kilometervreter had even nadien nog meer pech. Hij legde Acheampong onnodig tegen de grond in het strafschopgebied en scheidsrechter Lambrechts twijfelde niet. Tielemans zette zich achter de bal en de youngster joeg de bal heerlijk in de rechterbovenhoek.



De Buffalo's waren niet aangeslagen en nog binnen dezelfde minuut zorgde Simon knap voor de gelijkmaker. De Nigeriaanse winger kwam goed naar binnen en zijn vluchtschot verdween keurig in de rechterbovenhoek. De bezoekers gingen door op dat elan, maar Perbet had meermaals pech in de afwerking. Anderlecht plooide achterin, maar brak niet. De mannen van Weiler konden niet klagen over de 1-1-ruststand.

