Ontgoochelde Engels: "Liet me wegzetten als een miniem bij eerste goal"

Thomas Lissens

28/08/16 - 17u04 Bron: Play Sports

Engels bezorgde Club in de toegevoegde tijd nog een punt. © photo news.

Björn Engels heeft er een namiddag met gemengde gevoelens opzitten. De 21-jarige verdediger liet zich te gemakkelijk in de wind zetten bij de 0-1 van Standard, maar in de extra tijd bezorgde hij Club wel nog een punt door de 2-2 in doel te buffelen. "We hadden vandaag altijd moeten winnen", zei Engels na de partij.