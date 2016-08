Preud'homme: "Fout van De Bock vlak voor 2-2? Maak een eerlijke analyse aub"

Michel Preud'homme. © belga.

De emoties laaiden hoog op na affluiten in Jan Breydel. Bij Standard waren ze niet te spreken over de 2-2 van Bjorn Engels. De Rouches verwezen naar een niet gefloten fout van De Bock, enkele seconden voor de gelijkmaker. "Een fout van De Bock? Dan moet je alles laten zien. Maak een eerlijke analyse van deze match alstublieft", maakte Preud'homme zich kwaad.

"We pakken een punt, maar het mag nooit zo ver komen. Er valt veel te zeggen over wat allemaal foutloopt bij de twee tegengoals. Als je zoveel weggeeft achterin, creëer je problemen. Over de mentaliteit kan ik vandaag niets zeggen, die was top. We hebben ook genoeg kansen versierd, maar we waren weer niet scherp genoeg. De waarheid ligt in de zestien en daar hebben we het opnieuw laten afweten", vertelde Preud'homme.



"Dat er een fout was van De Bock vlak voor de 2-2? Dan moet je alles tonen. Scholz had twee keer geel moeten krijgen. Een speler van Standard gooit moedwillig een tweede bal op het veld. En daar wordt niet over gesproken? Als je dat allemaal toelaat als scheidsrechter... Maak een eerlijke analyse over deze match alstublieft. Het is logisch dat er na afloop emotioneel gereageerd wordt als de regels niet consequent worden nageleefd", besloot Preud'homme.