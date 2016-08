Engels schenkt Club in extremis zuurverdiend punt, wat nu met Ferrera?

© photo news.

Het venijn zat in de staart in de topper op Jan Breydel. Edmilson leek Standard een onverhoopte zege te schenken, maar dat was buiten Engels gerekend. De verdediger maakte zijn mindere match diep in de extra tijd goed en gaf Club zo alsnog een verdiend punt (2-2).

Bij Club rolden er koppen na de smadelijke nederlaag in Kortrijk. Michel Preud'homme had genoeg van de "klotementaliteit" en schudde zijn elftal grondig door elkaar. Ricardo van Rhijn debuteerde achterin, terwijl Hans Vanaken en Abdoulay Diaby het gelag betaalden voor de zwakke prestatie van vorig weekend. Wesley, Jelle Vossen en Felipe Gedoz bevolkten de onuitgegeven aanval. Guillaume Hubert verving de geblesseerde Jean-François Gillet tussen de palen bij Standard, waar Yannick Ferrera al weken naar de uitgang wordt geduwd. Een nederlaag op Jan Breydel - vorig seizoen werd het maar liefst 7-1 - was het gedroomde excuus om de coach te ontslaan.



Club nam van bij de start de match in handen. Van Rhijn kreeg een boulevard op rechts, Vossen en Wesley wisselden goed van positie en het middenveld domineerde. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Tot Engels zich kinderlijk in de wind liet zetten door Mmaee, Touré werkte genadeloos af. Donderslag bij heldere hemel. Blauw-zwart was van slag, al bleef het wel drukken. Vossen liet de netten trillen, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Millimeterwerk. De 0-1 bij de rust was een half mirakel. En eentje waar ze niet op hadden gerekend bij de directie van Standard.



Wat dan gezegd over Gedoz? De Braziliaan presteerde zoals vanouds weer wisselvallig, maar met dat vleugje genialiteit. De 1-1 was daar een goed voorbeeld van. Eerst verkwanselde Gedoz domweg een vrije trap, om luttele seconden later de gelijkmaker in doel te glijden. Standard schrok wakker en sloeg plots aan het voetballen. Dompé knalde op de dwarsligger en niet veel later ging het licht uit bij Butelle. De Fransman liep ver zijn doel uit en mocht blij zijn dat zijn flater niet werd afgestraft.



Club ging op zoek naar de zege, maar was ongelukkig in de afwerking. Getuige de bal op de staak van Vossen. Standard was al blij met één punt en ging bijna onverhoopt met drie lopen. Butelle, Denswil en De Bock hadden alle drie boter op hun hoofd bij de 1-2 van Edmilson. Ferrera trok er zich weinig van aan en glimlachte eens naar zijn bazen in de tribune. Diep in de extra tijd schonk Engels blauw-zwart alsnog een verdiend punt. Standard trekt met 2-2 terug naar Luik. Genoeg om Ferrera nog een week langer in het zadel te houden?