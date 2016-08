Door: redactie

27/08/16

Dat Lokeren vandaag de drie punten op Daknam hield, was voor een groot deel te wijten aan de schlemielige owngoal van Karim Essikal. De huurling van Zulte Waregem kopte in de eerste helft een corner doodleuk in eigen doel en zette Lokeren zo op weg naar de zege. En dat in zijn debuutwedstrijd voor Moeskroen...