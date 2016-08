Knullige owngoal en rode kaart nekken Waasland-Beveren in spektakelmatch

Door: redactie

27/08/16 - 22u27

© belga.

KV Oostende heeft ook zijn derde thuiswedstrijd in de nieuwe Versluys Arena gewonnen. Nadat de kustboys eerder al Club Brugge en Moeskroen klopten, legden ze nu Waasland-Beveren over de knie. KV Oostende kende een droomstart en het moest daar eigenlijk niets voor doen. Doelman Goblet trapte de bal tegen een ploegmaat aan en de 1-0 was een feit. Het begin van een dramatische avond voor Stijn Vreven en co. De bezoekers incasseerden nog een goal én een rode kaart voor de pauze. Ook KV Oostende pakte nog een rode prent, waardoor de ruimtes na de pauze groter werden. In de slotfase zorgde Jans nog even voor spanning, maar KV Oostende overleefde.