Klassegoal Rits bezorgt KV Mechelen de volle buit op het veld van Westerlo (1-2)

Bavo Boutsen

27/08/16 - 21u56

© photo news.

KV Mechelen mag een nieuwe driepunter bijschrijven, op het veld van Westerlo wonnen de kakkers met 1-2. Nochtans had Ganvoula de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong gezet. Op slag van rust zorgde Croizet voor de gelijkmaker. In een fletse tweede helft viel nog weinig opschudding te noteren, tot Rits goed 10 minuten voor tijd de match besliste met een aanval uit het boekje.

In de openingsfase nam KV Mechelen het commando. Westerlo loerde gewillig op de counter. Een tactiek die leek te werken voor de thuisploeg, dat ook de eerste kansen wist te versieren. Ganvoula trof eerst de lat en schot even later net over de goal van doelman Moris. Toch zorgden de vele slordigheden ervoor dat het algemene spelniveau laag lag in de openingsfase.



Na de drinkpauze dook Matthys plots op de zestien. Hij trapte van dicht bij hoog over. Even later was het dan toch raak voor Ganvoula. Met een rake kopbal zette hij Westerlo na een corner terecht op voorsprong. Op slag van rust regende het dan plots kansen. Ganvoula miste oog in oog met Moris, meteen daarna trof Verdier de lat. Toch was de 1-1 nog voor de rust een feit. Croizet duwde een mooi uitgespeelde aanval simpel in doel.



Schijnbaar overbodige tweede helft

De plotse opflakkering duurde niet voort na de rust. Het spelniveau daalde verder weg, kansen kregen de supporters nauwelijks nog te zien na de pauze. Door een blessure voor Annys kreeg Yoni Buyens zijn eerste speelminuten in Westelse loondienst, een van de weinige wapenfeiten in een inspiratieloze tweede helft. Ganvoula kopte zowat de enige kans simpel in de handen van Moris.



Rits met de beslissing

Een kleine tien minuten voor tijd zag Mats Rits zijn moment dan plots gekomen. Na een schitterend uitgespeelde aanval - de enige die naam waardig na de rust - duwde de middenvelder de 1-2 op aangeven van Verdier in doel. Door deze zege doet KV Mechelen weer volop mee in de strijd om de top-6. Westerlo gaat de interlandbreak in op een troosteloze laatste plaats, met slechts 1 punt uit vijf wedstrijden.



Lees het verslag van onze man in Westerlo op HLN SPORT PLUS. U vindt het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.