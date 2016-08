Vroege aanslag hypothekeert kansen van STVV tegen Kortrijk (1-2)

Door: redactie

27/08/16 - 21u56

STVV heeft zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. KV Kortrijk graaide de volle buit mee nadat het 75 minuten lang tegen een man meer speelde. Koubemba pakte al vroeg rood waarna Mercier en Kage de bezoekers op rozen zetten. De aansluitingstreffer van De Petter bracht geen zoden meer aan de dijk want Bezus knalde de gelijkmaker nog op de paal, 1-2.

Ivan Leko kon geen beroep doen op de geschorste Pulido. Daardoor kwam Kotysch achterin in de ploeg. Verder kreeg Swers de voorkeur op Tchenkoua en mocht Koubemba zich tonen in de spits (ten nadele van Proschwitz). Bij de bezoekers behield Belhocine logischerwijze het vertrouwen in het elftal dat Club Brugge in eigen huis klopte met 2-1.



STVV begon gretig aan de partij, maar het enthousiasme werd snel getemperd door een aanslag van Koubemba. De spits mocht al na een kwartier gaan douchen. Kortrijk was daarna heer en meester en zocht geduldig naar een gaatje. Een knappe goal van Kage werd onterecht afgekeurd. Op slag van rust was de verdiende 0-1 wel een feit. Mercier schoot overhoeks binnen na prima werk van De Smet.



De tweede helft kon niet beter beginnen voor de 'Kerels'. Kage knalde de 0-2 aan de rand van de zestien met een droge knal tegen de touwen. De match leek beslist, maar De Petter bracht de spanning helemaal terug. Kortrijk bibberde en beefde. Het slotoffensief van STVV, met een knal van Bezus op de paal en een kopbal van Fernandes naast, leverde echter geen punten meer op.



