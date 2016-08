Vreemde owngoal Essikal zet Lokeren op weg naar zege, Moeskroen in de problemen

© photo news.

Wat Karim Essikal in minuut 38 bezielde, is ons een raadsel. De huurling van Zulte Waregem kopte in zijn eerste match voor Moeskroen het leer onbegrijpelijk in eigen doel. Een owngoal die Lokeren op weg zette naar de eerste driepunter sinds 7 augustus (2-1). Van een debuut in mineur gesproken.

Georges Leekens voerde enkele (noodgedwongen) wijzigingen door in zijn elftal na de blamage tegen Racing Genk. Overmeire en Maric waren geblesseerd, terwijl Bolbat een schorsingsdag uitzat. In doel kreeg Copa de voorkeur op Verhulst. "Ik wil meer organisatie zien, en dus kies ik voor Copa", was de ietwat vreemde uitleg van de coach van Lokeren. Bij Moeskroen, dat ook zwak aan de competitie is begonnen, moest Glen De Boeck het stellen zonder de vertrokken Dussenne.



Lokeren had wat goed te maken na de 0/6 tegen Club Brugge en Racing Genk en begon veelbelovend aan de partij. Moeskroen kwam er nauwelijks aan te pas, al bleven de kansen uit. De Sutter liet de netten trillen, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Na de drankpauze stak Essikal de Waaslanders dan maar een handje toe. De huurling van Zulte Waregem kopte op een hoekschop onbegrijpelijk in eigen doel. Lokeren zag het graag gebeuren en trok met een verdiende 1-0 voorsprong de rust in.



En wat dan gezegd over het tweede bedrijf? Dat het broeierig warm was op Daknam. Het weer inspireerde beide teams niet aan om goed voetbal op de mat te leggen. Lokeren teerde te veel op de krappe voorsprong, terwijl Moeskroen aanvallend niet bij machte was om Copa te verschalken. Eén kans versierden 'les Hurlus'. Diedhiou verlengde een voorzet vanop links nipt naast. In de slotfase zorgde Coelho voor de beslissing. De knappe aansluitingstreffer van Markovic kwam te laat (2-1). Lokeren weet weer wat winnen is, Moeskroen wacht nog een lang seizoen.



Lees het verslag van onze man op Daknam op HLN SPORT PLUS. U vindt het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.