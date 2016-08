Charleroi geeft 3-0 bijna uit handen en springt met dichtgeknepen billen naar de leiding

© belga.

Bijna hadden we de comeback van het jaar gezien op Mambourg. Op het halfuur leek Charleroi op weg naar een simpele zege na goals van Willems en Pollet (2x), maar dat was buiten de veerkracht van Eupen gerekend. De promovendus knokte zich terug in de match en maakte tot diep in de extra tijd aanspraak op een gelijkspel. De Carolo's hielden met meer geluk dan wijsheid stand en zijn zeker tot zondag alleen leider.

Hoe Felice Mazzu het keer op keer flikt om van Charleroi een ploeg te maken, is bewonderenswaardig. In de opener van speeldag vijf kregen de Carolo's de kans om (voor even?) naar de leiding te springen. Eupen, dat vorig weekend nog Anderlecht op 2-2 hield, mocht in principe geen problemen vormen en na een dik halfuur was er ook geen vuiltje aan de lucht. Willems - heerlijke knal - en twee keer Pollet tekenden voor een 3-0 voorsprong. De drie punten leken al binnen te zijn, maar met een owngoal vlak voor rust bracht Marcq Eupen terug in de match. En dat in zijn honderdste partij voor Charleroi, leuk is anders.



Eupen kwam dankzij de 3-1 met de borst vooruit uit de kleedkamer. Vol goede moed gingen de troepen van Jordi Condom op zoek naar de aansluitingstreffer en na amper twee minuten in de tweede helft was het al bingo. Onyekuru strafte slap verdedigend werk bij de Zebra's genadeloos af. De fans op Mambourg konden hun eigen ogen niet geloven. Hun ploeg verloor de grip op de match. Zelfs van een indirecte vrije trap in de zestien van Eupen kon Charleroi niet profiteren. En dat terwijl aan de overkant Penneteau het ene hete standje na het andere moest zien te blussen. Met dichtgeknepen billen sleepte Charleroi zich naar het einde en de leidersplaats. Een felbevochten zege, heet dat dan.