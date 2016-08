Druk Europees programma zorgt voor 4 matchen op zondag

Onder meer Standard en AA Gent komen in actie in de Europa League. © belga.

Voor het eerst in onze vaderlandse geschiedenis hebben we vijf Belgische clubs in de poulefase van de Europese competities. De keerzijde aan de medaille is dan weer dat de kalendercommissie moet ingrijpen. Om de clubs te ontlasten zullen we nu soms vier in plaats van drie matchen te zien krijgen op zondag.