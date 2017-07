Helemaal mee met het nieuwe seizoen dankzij Voetbalgids van Het Laatste Nieuws

Door: redactie

24/07/17 - 05u00

© photo news.

Vrijdag opent Antwerp - Anderlecht een nieuw seizoen Jupiler Pro League. Een jaargang die zich, zeker in het zicht van het WK voetbal van 2018 in Rusland, als spannend aankondigt. Anderlecht verdedigt zijn titel maar heeft met Club Brugge en AA Gent forse uitdagers. Eens te meer brengt Het Laatste Nieuws de compleetste Voetbalgids uit. Vanaf zaterdag 29 juli GRATIS bij de krant voor elke abonnee, of voor 2,90 euro ook terug te vinden in de krantenwinkel. Hieronder onze gids in zes slagzinnen samengevat. Onmisbaar om het nieuwe voetbalseizoen goed geïnformeerd aan te vatten.