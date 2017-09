Boeckx: "Spelersraad heeft Weiler en bestuur nog proberen te overtuigen"

Jan Mosselmans

Frank Boeckx stond gisteren opnieuw onder de lat bij Anderlecht. Hij was één van de spelers die openlijk zijn steun aan René Weiler betuigde na diens ontslag. Met een knappe redding diep in de tweede helft behoedde hij Anderlecht tegen Westerlo voor verlengingen. "Het kwam er vandaag inderdaad op aan om de rust te bewaren", zei de doelman na de wedstrijd.

"Met veel flankwissels en voetbal over de grond hebben we ons spel proberen op te dringen en zo geleidelijk aan meer vertrouwen op te doen. Dat is bij momenten goed gelukt. Op dit resultaat en dit voetbal moeten we nu verder bouwen."



Frank Boeckx had een bijzondere band met René Weiler. Hij was de 'talisman' van Weiler onder de lat bij paars-wit. Twee dagen na het ontslag van de Zwitser, betreurt Boeckx nog steeds het vertrek van de ex-T1. "De voorbije dagen waren heel bizar. De resultaten tonen aan dat Weiler goed werk heeft geleverd. Als spelers hadden we meer moeten doen om de trainer buiten schot te houden. Met de spelersraad hebben we nog geprobeerd de trainer en het bestuur op andere gedachten te brengen, maar voor we het wisten zat René al in Zwitserland. Maar we voelden al een paar dagen aan dat er berusting begon op te treden bij de coach. Hij kon niets goeds meer doen voor de buitenwacht. Ik heb hem nog een sms-je gestuurd om hem geluk te wensen voor de rest van zijn carrière. We zullen wel zien waar hij in de toekomst nog aan de slag zal gaan. Maar ik denk wel dat het merendeel van de spelers nog achter hem stond."



