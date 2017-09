Interesse van Anderlecht? Vanhaezebrouck geeft geen duidelijk statement: "Ik ga daar niets over zeggen"

RUDY NUYENS

Hein Vanhaezebrouck wordt overal als kandidaat nummer één naar voor geschoven om René Weiler op te volgen, maar bij Gent gaat men ervan uit dat noch Anderlecht, noch Vanhaezebrouck die overgang op korte termijn zullen proberen te realiseren. En Hein? Die wil er niets over zeggen.

De persconferentie van Hein Vanhaezebrouck voor de bekermatch tegen Geel werd gisteren opgevrolijkt door Lovre Kalinic, die wat kwam dollen en zich daarna tussen de journalisten zette om de uiteenzetting van zijn coach te volgen. De overwinning in Oostende heeft ervoor gezorgd dat er weer kan gelachen worden bij AA Gent. Maar maandag doemde in de marge van het ontslag van René Weiler nieuw onraad op. Zowat iedereen ziet in Hein Vanhaezebrouck de ideale opvolger van de Zwitser en bij Anderlecht is er niemand die dat tegenspreekt.



Wat doet dat met een coach die in Gent nog tot 2019 onder contract ligt? Vanhaezebrouck had de vraag verwacht, glimlachte breed en zei vervolgens: "Daar ga ik niets over zeggen." Aandringen hielp niet. "Ik ben daar niet mee bezig, ik ben gefocust op de bekermatch tegen Geel." Ook niet toen we Vanhaezebrouck voorlegden dat hij een duidelijk statement kon maken door te zeggen dat hij bij Gent blijft. "Je kan het blijven proberen: ik ga daar niets over zeggen", luidde het antwoord.



Moet AA Gent zich zorgen maken? En doen ze dat ook? Hallo, Ivan De Witte? "Een contract is een contract", zegt de voorzitter van AA Gent. "Dat is opzegbaar, volgens de sociale wetgeving. Maar ik ga ervan uit dat Hein dat niet zal doen. Zeker niet nadat wij vorige week na acht wedstrijden zonder overwinning het duidelijke statement gemaakt hebben dat wij ons contract met Hein willen respecteren."



"Geen enkele van de clubs die zijn start gemist heeft, heeft zich zo duidelijk achter zijn trainer gezet", haalt De Witte aan. "We hebben gezegd: 'Ook als we in Oostende verliezen, gaan we verder met Hein.' Dat was toch een ferm statement. Ik ga ervan uit dat Hein dezelfde houding zal aannemen. We zijn gebonden aan de sociale wetgeving, dan is het de trainer die beslist. We kunnen alleen maar de contractuele weg volgen."