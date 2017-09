"Ik heb nooit verborgen dat ik hoofdtrainer wilde worden, en dat ga ik ook nu niet doen"

MGA/YP

19/09/17

Nicolas Frutos zal als interim-coach na het ontslag van René Weiler geen grote veranderingen doorvoeren bij RSC Anderlecht. Dat heeft de Argentijn vandaag gezegd op een persconferentie in het oefencentrum in Neerpede.

"Het zou niet verstandig zijn om 24 uur voor de eerstvolgende wedstrijd (in de zestiende finales van de Croky Cup tegen Westerlo, nvdr.) het team helemaal om te gooien. Ik zal hier en daar mijn accenten leggen, want ik heb een eigen kijk op het voetbal, maar grote veranderingen moeten jullie niet verwachten. Ook niet in de basiself", zei Frutos aan de massaal aanwezige pers. "Ik was verrast door de beslissing van Weiler. We konden het goed met elkaar vinden, ook al hadden we een andere visie. Nu moeten we de bladzijde omdraaien en focussen op de match van woensdag. We zullen het match per match moeten doen."