De eerste namen die vallen om Weiler op te volgen: Nederlander wiens dochter langer dan hem in Engeland verblijft en Fransman die Anderlecht al eens weigerde

Nadat René Weiler gisteren bij zijn beslissing bleef om na de farce in Kortrijk Anderlecht te verlaten, is de zoektocht naar een opvolger gestart. Terwijl de surfer van HLN.be Hein Vanhaezebrouck verkiest, zijn de eerste namen die in Brussel vallen die van de Nederlander Frank De Boer (47) en de Fransman Claude Puel (56).

Op één in onze gisteren na het vertrek van Weiler gelanceerde poll ('Wie moet voor jou de nieuwe trainer van Anderlecht worden?'): Hein Vanhaezebrouck. Van de in totaal 55.000 stemmers koos 24% voor de huidige trainer van AA Gent. Op de tweede plaats, goed voor 21% van de stemmen: Frank De Boer. Ook nog op het podium, op een gedeelde derde plaats maar op ruime afstand: Michel Preud'homme en Frank Vercauteren, beiden goed voor 14% van de stemmen.



De kans dat Hein Vanhaezebrouck straks Weiler opvolgt in het Astridpark, lijkt bijzonder klein. Op 2 mei van dit jaar verlengde HVH zijn Gents contract nog tot 2019, waardoor hij de best betaalde trainer in België is. Inclusief flinke opstapclausule, om gegadigden af te schrikken. Een dure operatie dus voor Anderlecht, dat Weiler gisteren nog bijna een half miljoen euro ter compensatie meegaf. De Buffalo's en Hein beleefden de voorbije weken dan wel een forse huwelijkscrisis, voor beide partijen lijkt er voldoende basis om die te overwinnen. Nog vóór de zege in Oostende had preses De Witte al gezegd dat er geen overhaaste beslissingen zouden volgen en Hein nog tijd zou krijgen. Als Vanhaezebrouck morgen voor de Belgische beker wint in Geel (dat moet lukken) en de thuiswedstrijd zondag tegen Zulte Waregem tot een goed einde brengt, zijn de zwaarste onweerswolken boven de Ghelamco Arena verdreven. Lees ook

Hein Vanhaezebrouck kon weer lachen na de Gentse zege zondag in Oostende. © Photo News.

Dan zijn De Boer en Puel concretere pistes. Navraag leert ons dat er nog geen contact was, maar dat ze wel open staan voor Anderlecht. De Boer leidde Ajax als trainer maar liefst vier opeenvolgende jaren naar de Nederlandse landstitel. De twee avonturen die daarop volgden, draaiden uit op een sisser. Na 85 dagen vorig seizoen ontslagen als trainer van Inter Milaan, na 77 dagen als trainer van Crystal Palace aan de wacht gezet, twee weken geleden. Twee keer een flinke ontslagvergoeding geïncasseerd - de broer van Ronald kan dus wel tegen een financieel stootje. Kan handig zijn voor Anderlecht. Frank De Boer is bij Crystal Palace opgevolgd door Roy Hodgson, maar ook hij ging zaterdag bij zijn debuut tegen Southampton onderuit. © getty.

In Londen ook neergesabeld met het hoofd omhoog, Frank De Boer: trouw aan zijn voetbalprincipes. Gestoeld op de Nederlandse voetbalfilosofie: balbezit boven alles. Ongetwijfeld veel te naïef om dat succesvol te implementeren bij een laagvlieger met de typische Engelse clubcultuur van Crystal Palace (nooit startte een Engelse club met 0 op 15 en nul goals op het conto slechter in de Premier League), wel het voetbal waarnaar de supporters van Anderlecht al jaren snakken. Een trainer bovendien met enige humor en vermogen tot zelfrelativering. Gisteren postte hij op zijn Instagram een foto van zijn 20-jarige dochter Jackie, die een half jaar gaat studeren aan de prestigieuze universiteit van Cambridge. Met hashtag #langerdanhaarpapa, verwijzend naar zijn wel erg korte Engelse verblijf. Frank De Boer en Anderlecht - er zijn voldoende redenen om toch eens samen te zitten. (lees hieronder verder) Good luck Jackie de Boer at Cambridge. Very proud of you . Studying English for 6 months. We gonna miss you #longerthanherdaddy#proud 5,464 Likes, 70 Comments - Frank de Boer (@frank150570) on Instagram: "Good luck Jackie de Boer at Cambridge. Very proud of you . Studying English for 6 months. We..." © instagram jackiedeboer.