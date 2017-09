Anderlecht doet Weiler nog geste van 400.000 euro

Door: redactie

19/09/17 - 06u40

© RV.

Of het bestuur nog achter hem stond, was de laatste vraag op de persconferentie in Kortrijk? "Oui", zei René Weiler, en er kon zelfs een lachje vanaf. Het was het laatste wat we van de Zwitser gezien hebben.



Het bestuur bleef inderdáád achter hem staan - Van Holsbeeck probeerde Weiler met een etentje nog te overtuigen om te blijven. Maar het haalde niets uit: gisterochtend liet hij Vanden Stock en Van Holsbeeck weten dat hij er genoeg van had.



Opvallend: volgens zijn contract moest hij twee maandlonen terugstorten als hij zelf opstapte, of 240.000 euro. In de plaats daarvan geeft Anderlecht hem 400.000 à 500.000 euro mee.