Chef voetbal Stephan Keygnaert ziet hoe Anderlecht weer Anderlecht kan worden

Stephan Keygnaert

18/09/17 - 13u46

Zijn laatste verrassing. De exit.



René Weiler kon nooit eens gewoon doen. In München omschreef hij het zo: "Wat voor jullie, journalisten, bizar lijkt, is voor mij normaal."



Zelfs zijn ontslag, deze ochtend, kwam van achter het hoekje. Weiler koos er zélf voor om de handdoek te gooien - emotioneel gezwicht voor de vox populi.



De wegen van RSC Anderlecht zijn ondoorgrondelijk - dat maakt de club net uniek in België. Een trainer heeft er brede schouders nodig om de grandeur te begrijpen en te kunnen dragen.



Herman Van Holsbeeck noemde Weiler "speciaal". René Weiler is tevens de meest speciale keuze geweest van Van Holsbeeck in zijn carrière als manager van Anderlecht.



Weiler werd kampioen en speelde op Old Trafford de kwartfinale van de Europa League. Maar is het dat wel allemaal waard geweest? Weegt het op tegen het afbladderen van het imago van de club, in het voorbije anderhalf jaar? Weiler kende de traditie en de eregalerij van Anderlecht niet. Zijn laatste uitspraak, in Kortrijk, vatte René Weiler treffend samen: "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een club aan een trainer goed voetbal vraagt."

Quoi? Dan houdt het op.



Miscast.



Van Holsbeeck hoort terug een trainer aan te stellen die hoúdt van deze club. Een trainer van Anderlecht moet ervaren dat hij elke dag in een snoepwinkel mag werken - Vercauteren, Jacobs, Vanden Brom, Hasi: zij ádemden Royal Sporting Club Anderlecht.



Anderlecht had een trainer die apart was, maar niet de ploeg. Dat hoort andersom.



Na het ontslag, Anderlecht kan weer Anderlecht worden.