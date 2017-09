René Weiler: de kroniek van een aangekondigd ontslag

Door: Mike De Beck

Al sinds zijn aanstelling kreeg René Weiler te kampen met kritiek voor zijn harde aanpak. Het zou uiteindelijk de rode draad worden in zijn periode als coach bij paars-wit. Na 66 officiële wedstrijden (36 zeges, 16 gelijke spelen en 14 nederlagen) trekt de Zwitserse coach de deur in het Astridpark achter zich dicht. Een overzicht.

Juli 2016: in dispuut met Okaka en De Maio Weiler legt vrijwel meteen de nadruk op discipline en komt al snel neus aan neus te staan met een van zijn spelers. Het komt tot een dispuut met zijn eerste spits Stefano Okaka. Die wordt meteen naar de B-kern verwezen. Niet veel later stuurt ook de Braziliaan De Maio aan op een vertrek. Bijzonder opvallend, want de centrale verdediger werd nog in diezelfde zomermercato gehaald door Herman Van Holsbeeck. Hij loopt uiteindelijk slechts 1,5 maand rond op Neerpede. © HLN.

September 2016: Weiler toont lef Op het veld van Racing Genk pakt de kersverse coach uit met een tactische wissel. Middenvelder Badji wordt naar de kant gehaald voor spits Harbaoui en de wissel draait goed uit waarop Weiler geprezen wordt voor zijn gedurfde ingreep. Anderlecht wint met 0-2 op Genk. © belga.

November 2016: kritiek aan het adres van Weiler Anderlecht zit wat in de hoek waar de klappen vallen. Het verliest zelfs met 2-1 van Waasland-Beveren dat de wedstrijd met tien spelers moest uitspelen. Na de wedstrijd pakt Weiler om zijn groep op scherp te zetten dan ook uit met enkele opvallende quotes. "Geschiedenis en traditie scoren geen goals. (...) Dit is geen groot Anderlecht. Met zo veel geblesseerde spelers is dit zelfs een middelmatig Anderlecht." Niet veel later worden er vraagtekens geplaatst bij de T1, maar het bestuur blijft pal achter hun trainer staan. Zo sust Roger Vanden Stock de supporters in een open brief. © photo news.

Maart 2017: Weiler wordt beloond De wind gaat wat liggen na onder andere een eclatante 7-0-zege tegen Moeskroen en Anderlecht overwintert ook in de Europa League. Het komt zelfs zo ver dat Weiler een nieuw contract ondertekent. Dat kan tellen als signaal vanuit het bestuur zo net voor de start van de play-offs. Ondertussen schopt Anderlecht het in de Europa league tot de kwartfinale tegen Manchester United. Paars-wit speelt goed mee in het 'Theatre of Dreams' en heeft zelfs nog kwalificatiekansen. De wissels van René Weiler met het oog op de competitie tegen Club Brugge doen echter vragen rijzen. © HLN.

Mei 2017: kampioen met matig voetbal Anderlecht kroont zich in de play-offs tot de nieuwe landskampioen van België. De fans worden zo tevreden gesteld, ook al is het voetbal in het Astridpark niet denderend te noemen. © photo news.

Augustus 2017: Slechtste start in 19 jaar Paars-wit begint met een valse noot aan het nieuwe seizoen. In vier wedstrijden puren de troepen van René Weiler slechts vier punten. De druk neemt toe op de schouders van de Zwitserse coach die mee voor de slechtste start in 19 jaar zorgt. © Photonews.