Anderlecht treurt om Jean Plaskie (76)

Jean Plaskie, ex-speler van Anderlecht, is op 76-jarige leeftijd overleden. De Brusselaar voetbalde van 1959 tot 1971 in de eerste ploeg van RSCA. Aanvankelijk speelde Plaskie op het middenveld, maar later ontpopte hij zich tot een sterke centrale verdediger. In twaalf seizoenen tijd werd hij liefst zes keer landskampioen met paars-wit. Hij verzamelde ook 33 caps bij de nationale ploeg. Uiteindelijk moest Plaskie al op 30-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière zetten wegens aanhoudend blessureleed. Later ging hij bij Anderlecht onder meer aan de slag als jeugdtrainer.