"Anderlecht is een straatgevecht geworden. Zelfs de voorzitter doet nu mee. Du jamais vu"

video Niets nieuws te melden. Zowat zeventig minuten was Anderlecht alweer dramatisch in Kortrijk, daarna maakte het een vuist meer met powerplay dan met goed voetbal. Maar anders dan dié discussie te voeren, rolt de hele club - nu ook voorzitter Roger Vanden Stock - voor de ogen van de camera's over straat met de boze buitenwereld van supporters en media.

Toen Anderlecht 0-1 voorkwam - een prima omschakelingsmoment opgezet en afgerond door Harbaoui - ging een deel van de fans zowaar 'Weiler Buiten' zingen. Op het gezicht van Van Holsbeeck viel niets af te lezen - Poker Face -, maar Roger Vanden Stock wist niet wat hij hoorde. Zijn protegé die zó werd afgevallen? Vanden Stock vloekte en slingerde een verwijt richting overzijde van het veld. Na de wedstrijd, op weg naar de wagen, zou hij ook nog eens in een woordenwisseling terechtkomen met een paar fans. Rechts van de eretribune, één vak hoger, zagen de journalisten al die tijd het rumoer onder de delegatie, waar Van Holsbeeck een kalmerende hand legde op de knie van zijn voorzitter.



En wat is de droefenis van dit slechte theaterstuk genaamd 'RSC Anderlecht'? Het gaat allàng niet meer over voetbal. Niemand die zich zaterdagavond afvroeg waarom Anderlecht nu ineens in een 4-4-2 stond. Waarom Harbaoui plots hoger in de pikorde komt dan Onyekuru. Waarom Onyekuru - hij scoorde bijna 40% van de competitiegoals van Anderlecht - nog altijd geen titularis is. Waarom de eerste zeventig minuten in Kortrijk alweer zo bedroevend waren. Waarom bij een 2-1 achterstand Kums niet ééns mocht opwarmen. Waarom Anderlecht geen tempo kan maken met de bal. Waarom Deschacht nu al een week de beste is bij Anderlecht. Waarom Sels dan toch de voorkeur krijgt op Boeckx. Waarom het doelsaldo van Anderlecht na zeven speeldagen -1 is. Een hallucinant cijfer.



Over voetbal wordt niet meer gepraat bij de landskampioen - dat vindt Weiler ook niet nodig: "Waarom wordt alleen van Anderlecht goed voetbal gevraagd?", beet hij van zich af in Kortrijk. RSC Anderlecht, de grootste club van 't land, is een straatgevecht geworden - media, fans, trainer, persattaché, zélfs de voorzitter doet nu al mee. Du jamais vu.



