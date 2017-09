Supportersverenigingen Anderlecht plannen meeting met het bestuur, maandag zijn de fans aan de beurt

Bewerkt door Glenn Van Snick

Het bestuur van RSC Anderlecht zal binnenkort samenzitten met een "heel beperkte delegatie van vier of vijf vertegenwoordigers" van de supportersclubs van paars-wit. Dat heeft Frank Eeckhout, voorzitter van supportersclub Stamcafé in Sint-Lievens-Houtem en lid van het Anderlecht Fan Board, vandaag bevestigd aan Belga. Op vraag van enkele supportersverenigingen zullen manager Herman Van Holsbeeck en operationeel manager Jo Van Biesbroeck vragen beantwoorden over het sportieve beleid van de landskampioen.