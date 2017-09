'Gille' van Binst: "Om de beslissingen van Weiler te begrijpen, moet je 20 jaar naar de unief zijn geweest"

© photonews.

Misplaatst. Dat vindt Anderlecht-coryfee 'Gille' Van Binst (66) van de excuses die Sven Kums vanmorgen na zijn rode kaart geeft. Maar vooral: de gewezen verdediger begrijpt helemaal niets meer van de tactische kronkels van André Weiler. "Om die te doorgronden, moet je 20 jaar unief gestudeerd hebben."

Bayern München - Anderlecht zal de geschiedenis ingaan als de match waarin Sven Kums als centrale verdediger na tien minuten rood pakte en niet als de Champions League-opener waarin paars-wit zich kranig verweerde en uitzicht had op een gelijkmaker - spijtig toch. Dat vindt ook Gilbert Van Binst, goed voor meer dan 10 seizoenen in het shirt van RSC Anderlecht. "Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat Kums achterin ging spelen", aldus 'Gille'. "Bovendien kon je uit dat matchbegin ook niet afleiden welke instructies Weiler Kums had meegegeven. Moest hij op de man spelen? Lewandowski in zone opvangen? Was hij nu een echte libero? Het was zo onduidelijk. Enfin, we hadden ook niet veel tijd om erachter te komen. Lang heeft hij niet gespeeld hé." Opmerkelijk: vanochtend sloeg Kums mea culpa op de officiële website van Anderlecht. "Ik wil me excuseren tegenover iedereen", aldus Kums. Van Binst begrijpt er niets van. Laat staan dat hij zich ooit geëxcuseerd heeft na een rode kaart. En als beenharde verdediger heeft hij die wel degelijk gepakt in zijn carrière. "Misplaatst, die excuses. Iemand als Kums moet nu vooral spreken met zijn voeten. 't Is toch ook niet zijn fout dat hij op een plaats moest spelen die niet de zijne is? Ongelofelijk hoe bizar die soap was. Een speler waarvan je als trainer zelf zegt dat hij geen vertrouwen heeft, die ga je toch niet op zo'n positie in het elftal zetten? Die moet je net vertrouwen geven. Bovendien: mocht het dan nog tegen, met alle respect, KAS Eupen zijn, ok. Maar tegen Bayern? In München? Ik begrijp het niet hoor. Neen, dit gaat zich tegen Weiler keren."

Het krediet van Weiler is op bij de supporters van Anderlecht. Gilles Van Binst

Ook opmerkelijk: in plaats van Kums in bescherming te nemen, zette Weiler zijn speler vol in de wind. "Hij was niet 100% geconcentreerd én neemt een slechte beslissing", aldus Weiler op de persconferentie achteraf over de rode kaart. "Het moet zijn dat Weiler geen fan is van Kums. Dat hij het niet eens was met Van Holsbeeck om Kums terug te halen. Nogmaals: een bizarre situatie." In de sabotagetheorie dat Kums zijn trainer voor schut wou zetten door snel rood te pakken, gelooft Van Binst niet. "Als voetballer wil je toch vooral spelen. Zeker in het geval van Kums, wanneer je de match ervoor in de tribune zat. Neen, Kums is veel slimmer dan dat. Hij is toch een speler met enige ervaring. Als je zoiets flikt, kan je beter stoppen met voetballen."



Het mag duidelijk zijn dat Van Binst geen fan is van Weiler. " Vorig jaar was ik er al voorstander van dat ze hem buitenflikkerden. Da's toch geen trainer voor Anderlecht? Zo berekend, zo defensief, altijd in functie van de tegenstander. Het voetbal op Anderlecht is niet meer wat het geweest is. Dan is het moeilijk om je als trainer staande te houden, maar vorig seizoen is hij daar op de een of andere manier toch in geslaagd. Miraculeus, hoe ze toch nog kampioen zijn gespeeld. Ook gisteren had Weiler het geluk dat Bayern niet het grote Bayern was. Ik zag het aan Ribéry, die liet al snel het tempo zakken. Want anders wordt het daar 7-0 he. Dan konden de spelers beter allemaal snel een douche gaan pakken."