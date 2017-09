Kums: "Mijn excuses tegenover iedereen"

Door: redactie

13/09/17 - 09u45

Anderlecht probeerde gisteren Bayern München op te vangen met een vijfmansdefensie, met Sven Kums in de rol als centrale verdediger. Na amper elf minuten en bij de eerste snelle omschakeling van Bayern kon de Brusselaar echter al gaan douchen. Kums haalde de doorgebroken Lewandowski op de rand van de zestienmeter neer, met een uitsluiting en strafschop als gevolg. "Mijn actie gebeurde in het heetst van de strijd, jammer dat ik daardoor mijn team en de fans in de steek heb gelaten", aldus Kums op de website van Anderlecht. "Daarom wil ik me ook excuseren tegenover iedereen. Nu moeten we hard werken naar de volgende wedstrijd toe, want het team heeft erg goed gespeeld. Daar moeten we ons aan optrekken."