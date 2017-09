Deschacht: "Kums? Ik vond het een goed plan"

Rudy Nuyens

12/09/17 - 23u15

© photo news.

"De match bracht niet wat we er ons van hadden voorgesteld", aldus Olivier Deschacht voor de camera's van Q2 na zijn 98ste match in Europa. "We hadden een plan en geloofden erin, zeker nadat we hun match tegen Hoffenheim hadden gezien. Het gevoel was goed en dat hebben we bij momenten getoond. We hebben lef getoond, maar om iets te kunnen doen, moet je wel scoren. We hebben twee open kansen gehad, maar helaas niet verzilverd".



Deschacht zag hoe Kums al snel werd uitgesloten: "Als je met tien valt, wordt het natuurlijk extra moeilijk. De match is voorbij denkt iedereen dan, maar we zijn blijven geloven. We hebben uiteindelijk verloren van een ploeg die ambieert de Champions League te winnen. Wat Kums betreft, vond ik het een goed plan. Het was de bedoeling dat Spajic of ik steun konden geven aan het middenveld door door te dekken op James. De fase van de rode kaart? Het was een reflex van Kums", nam Deschacht zijn ploegmaat niets kwalijk.