Ons rapport: Sels, Spajic en 'Teo' top, Stanciu flop

Pieter-Jan Calcoen

12/09/17 - 23u04

© belga.

Pakte snel rood na een overtreding in de zestien op Lewandowski. Had slimmer moeten zijn - bij díe fase was een tegengoal geen zekerheid.

INVALLERS:

Appiah: 5

In de gegeven context - invallen zonder opwarming tegen je voet - best degelijk. Een topper wordt hij evenwel nooit.



Onyekuru: 4

Kan later aan zijn kleinkinderen zeggen dat hij in de Allianz Arena stond, maar daarmee is alles gezegd. Ondankbare invalbeurt.



Harbaoui: X

Hoewel er aan die handvol minuten weinig eer te behalen was, viel hem geen inzet te verwijten. Het is wat het is.