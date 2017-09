Kums centrale verdediger? Lang niet de eerste tactische stoot van Weiler

Door: Niels Vleminckx

12/09/17 - 12u15

© photo news.

Naar alle verwachtingen start Sven Kums vanavond tegen Bayern München tussen centrale verdedigers Spajic en Deschacht. Het is lang niet de eerste opmerkelijke tactische keuze van Anderlecht-coach René Weiler. En ja, daar waren ook geslaagde zetten bij.

2. Acheampong mandekker Augustus 2016. Anderlecht-AA Gent. De Buffalo's spelen paars-wit helemaal van het veld in de eerste helft. Vooral Moses Simon doet de statische defensie van RSCA pijn. Bij de rust komt René Weiler met een wel heel creatieve oplossing: Frank Acheampong, linkerflankaanvaller, wordt met zijn snelheid ingezet als... rechtsachter. Hij speelt mandekking op Simon, die als gevolg veel minder in de match zat. Achteraf raakt bekend dat een gesprek tussen Weiler en teammanager Gunter Van Handenhoven aan de basis van de wissel lag. © photo news.

3. Badji out, Harbaoui in Ook de derde opmerkelijke tactische wissel van Weiler tijdens de match wierp zijn vruchten af. Tegen Racing Genk zag Anderlecht af. De Limburgers drukten paars-wit helemaal weg. Maar daar waar de meeste trainers op dat moment eieren voor hun geld zouden kiezen en een extra verdediger zouden inbrengen, deed de Zwitser het omgekeerde. Verdedigende middenvelder Badji out, spits Harbaoui in.



Met succes. Het spelbeeld veranderde helemaal. Harbaoui zelf scoorde, Anderlecht won met 0-2. "Als we hadden verloren, zouden de mensen mij gek verklaard hebben", aldus Weiler achteraf. © photo news.

4. Deschacht rechts en spits Olivier Deschacht is de man die het vaakste centraal heeft gestaan in het tactische geschuif van Weiler. Met twee markante voorbeelden. De eerste: Deschacht die op Mainz en Club Brugge als rechter centrale verdediger in een driemansdefensie wordt uitgespeeld. In Duitsland veroorzaakt de voorts degelijk spelende Deschacht een penalty. In Jan Breydel verzuipt hij helemaal, samen met de rest van zijn ploegmaats.



Enkele weken later depanneert Deschacht in de slotminuten als... diepe spits. "Er wordt gezegd dat dat een gebrek aan respect was. Het was net het omgekeerde. Dat Weiler toen aan mij dacht, vind ik net een teken dat hij mij vertrouwt", zei Deschacht daarover in HUMO. © photo news.