Weiler verandert van mening: Kums toch mee naar Bayern

Pieter-Jan Calcoen

10/09/17 - 16u49

© photo news.

René Weiler blijft verrassen. Na de goeie ochtendtraining van Sven Kums heeft hij besloten dat de middenvelder toch mee mag naar Bayern München. Van een ommekeer gesproken.

Sven Kums stapt morgen dan toch op het vliegtuig richting Duitsland. Gisteren kreeg de Gouden Schoen 2015, die tegen Lokeren op de tribune zat (3-2), nog te horen dat hij niet in de selectie zat voor de Champions League-opener tegen Bayern München. Een enorme klap, maar dat belette Kums niet om scherp te trainen vanochtend - hij wilde het ongelijk van Weiler bewijzen.



Dat lukte, in die mate zelfs dat de Zwitser Kums nu toch meeneemt naar Beieren. Hij is erg tevreden met de reactie die de Dilbekenaar op Neerpede toonde en oordeelt dat hij het team mogelijk diensten kan bewijzen in de Allianz Arena. Of Kums op minuten zal mogen rekenen, is afwachten.