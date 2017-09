Sven Kums ook niet mee naar Bayern München

Door: Pieter-Jan Calcoen

9/09/17 - 19u12

Komt het nog goed tussen René Weiler en Sven Kums? De middenvelder van Anderlecht stapt maandag normaal gezien niet mee het vliegtuig op richting München voor de Europese match tegen Bayern.

René Weiler heeft nog geen selectie gemaakt voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Bayern München, maar één speler weet nu al dat hij de verplaatsing niet zal maken: Sven Kums. De Gouden Schoen 2015, nochtans één van de topaankopen van paars-wit deze zomer, zat ook tegen Lokeren (3-2-winst) al op de tribune. Weiler heeft het niet op Kums begrepen, omdat hij oordeelt dat de middenvelder niet in zijn tactische plan past. "Kums heeft nog niet gebracht wat we van hem willen", sprak de Zwitserse coach in de marge van Lokeren. "Hij is niet in vorm, ik maak objectieve keuzes."



Naast Kums is het ook afwachten hoe de situatie rond Kara Mbodj evolueert. De Senegalees kwam geblesseerd terug uit interlands en ondergaat dit weekend meerdere onderzoeken. Tegen Lokeren verving Olivier Deschacht hem uitstekend centraal achterin.