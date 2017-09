Weiler: "Mijn keuzes zijn altijd eerlijk en gebaseerd op wat ik zie"

MJR

René Weiler speelde tegen Lokeren hoog spel door Kums naar de tribune te verbannen, de twee aanwinsten Beric en Sá ook uit de wedstrijdselectie te houden en Olivier Deschacht weer in de ploeg te brengen. Haalde hij met de 3-2 zijn grote gelijk? De Anderlecht-trainer deed alvast niet triomfalistisch en legde zijn keuzes (meestal) rustig uit. "Mijn keuzes zijn altijd eerlijk."

Kums in de tribune: "Sven is momenteel niet in vorm. Hij heeft nog niet getoond wat van hem verwacht werd en ik was niet tevreden met zijn prestaties. Maar misschien verandert dat weer wel de volgende wedstrijden? Ik heb in mijn ogen voor de beste 18 gekozen. Maar ik wil het er ook niet te veel over hebben, want ik vind dat sommige spelers door de media meer beschermd worden dan anderen. Maar ik ben objectief en kijk naar hoe mijn spelers trainen. Zoals iedereen krijgt hij de kans om zich te bewijzen."



Beric en Sá ook in de tribune: "Ze hebben een week meegetraind, wat op zich niet zo veel is. Maar ik wilde vooral dat ze kennis zouden maken met de sfeer en met het ritme van de Belgische competitie. Maar ook hier kunnen de zaken heel snel veranderen."



Olivier Deschacht in de basis: "Is dat zo verrassend? Wie heeft er gevraagd dat Deschacht nog een nieuw contract zou krijgen? Juist, ik. We kennen allemaal de waarde van Oli voor deze club, zowel op het veld als in de kleedkamer. Hij heeft een schitterende wedstrijd gespeeld. Hij ging voorop in de strijd."



De inbreng van Harbaoui en de tactische aanpassing in de tweede helft: "Ik voelde aan de rust dat de spelers gefrustreerd waren met de 1-2-achterstand. Zij wilden de scheve situatie snel rechtzetten. We zijn met drie verdedigers gaan spelen en met Harbaoui wilde ik meer volk in het centrum. Want ik wist dat er veel ballen naar de flanken zouden gaan en dat er voorzetten zouden komen. Daarom ben ik ook zo blij dat Teo heeft kunnen scoren op zo'n gemeten voorzet van Stanciu. De winnende treffer was verdiend voor de ploeg, maar ook voor Teo. Want hij is er blijven in geloven en in moeilijke omstandigheden is hij zijn werk blijven doen."