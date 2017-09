Teodorczyk trekt Anderlecht in slotfase over de streep tegen Lokeren

XC

video Anderlecht heeft zich na de interlandbreak enigszins weten te herpakken. In de opener van de zesde speeldag van de Jupiler Pro League rekende paars-wit in de slotfase af met Lokeren: 3-2. Lukasz Teodorczyk zorgde voor het beslissende doelpunt.

Adrien Trebel was de logische vervanger van Sven Kums op het middenveld. Daarnaast kwamen ook Frank Boeckx, Olivier Deschacht en Andy Najar in de ploeg. Anderlecht kon vooraf maar drie keer scoren in vijf matchen, maar na slechts drie minuten deed Henry Onyekuru de netten trillen. De Nigeriaan scoorde zowaar op assist van Deschacht. Een droomstart voor de thuisploeg, al konden de Brusselaars niet lang van hun voorsprong genieten. Amper twee minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Boeckx had eerst twee uitstekende reddingen in huis, maar in derde instantie werkte Maric het leer voorbij de Anderlechtse goalie.



Nadien deelde paars-wit een stevige prik uit via een afstandsschot van Leander Dendoncker, zijn poging strandde op de paal. Een leuke beginfase, maar nadien viel de wedstrijd stil. Op weg naar de 1-1-ruststand dan maar? Toch niet. Boeckx verkeek zich enigszins op de lage schuiver van Ari Skulason. Anderlecht had geen antwoord meer in huis en sjokte na 45 minuten met een achterstand en veel vragen naar de kleedkamers.



Anderlecht zet scheve situatie recht

Veel animo in de beginfase van de tweede helft. Bij de thuisploeg schreeuwden ze om een penalty na een duidelijke trekfout op Lukasz Teodorczyk. Scheidsrechter Nicolas Laforge zag er geen graten in. Meteen erna ging aan de overkant Steve De Ridder alleen op doel af, maar de middenvelder geraakte niet voorbij Boeckx.



Het bleef lange tijd wachten op een antwoord van paars-wit. Dat kwam er pas een kwartier voor affluiten. Eerst miste Onyekuru van dichtbij de gelijkmaker, maar een minuutje later tikte hij vanuit de rebound z'n tweede van de avond tegen de netten.



Bijna kroonde Deschacht zich tot held van de avond. In de 88ste minuut kopte de verdediger een corner van Stanciu voorbij Verhulst, maar Skulason bracht redding vanop de lijn. Toch bleef het niet bij een gelijkspel. Teodorczyk duikte prima op aan de eerste paal en duwde een voorzet van Stanciu voorbij de Lokerse goalie. In de extra tijd knalde Onyekuru het leer nog tegen de paal. Geen hattrick voor de Nigeriaan. Eindstand: 3-2. Anderlecht schuift zo op naar een voorlopige zevende plaats, Lokeren blijft achter met zes op achttien.