Mathieu Goedefroy

7/09/17 - 12u19

© rv.

RSC Anderlecht heeft vanmiddag zijn allereerste e-speler voorgesteld. De 21-jarige Zakaria Bentato haalde het in selectieproeven van een paar duizend andere kandidaten. Hij wordt door de club fulltime in dienst genomen als e-sporter. Zijn job? Playstation spelen. In een gesprek met onze videoman doet Bentato zelf uit de doeken hoe zijn leven er vanaf nu gaat uitzien.