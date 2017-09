Walter Baseggio: "Kums moet altijd spelen, maar..."

Frank Dekeyser

7/09/17 - 12u39

René Weiler twijfelt. Spelen met of zonder Sven Kums. Voor ex-Anderlechtmiddenvelder Walter Baseggio is dat een overbodige vraag. "Kums moet altijd spelen", zegt hij. "Maar Anderlecht gebruikt het middenveld te weinig."

Het was gisteren een opvallend beeld tijdens de training van Anderlecht. Weiler die minutenlang stond te praten met Sven Kums. Een volwassen discussie tussen speler en trainer. De ene niet tevreden omdat hij niet op zijn kwaliteiten wordt uitgespeeld, de andere niet tevreden over de manier waarop de middenvelder zijn rol invult. Met de terugkeer van Dendoncker én omdat Trebel goed inviel tegen AA Gent, is het nog maar de vraag of Kums morgen überhaupt speelt tegen Lokeren.



"Wat ik daarvan vind?", lacht Walter Baseggio. Tussen 1996 en 2008 zelf speler van paars-wit. "In mijn ogen moet Kums altijd spelen. We kennen zijn kwaliteiten en zijn speelstijl. Sven heeft graag dat alles via hem gaat. Alleen gebeurt dat niet in het systeem dat Weiler voor ogen heeft. Daar ligt het grootste probleem. Anderlecht gebruikt het middenveld te weinig en heeft het moeilijk om zelf het spel te maken. Bovendien is - daar moeten we eerlijk in zijn - Kums ook niet super aan het seizoen begonnen. Maar hij heeft zeker en vast het talent om het middenveld van Anderlecht te laten draaien."