Weiler praat met Kums, een voorteken?

Pieter-Jan Calcoen

7/09/17 - 07u40

© Photo News.

Opmerkelijk beeld, gisteren op training bij Anderlecht: een geanimeerd gesprek tussen René Weiler en Sven Kums - het duurde minutenlang. Weiler is niet tevreden over de manier waarop zijn aanwinst zijn rol op het middenveld invult, de speler zelf vindt dat hij niet op zijn kwaliteiten uitgespeeld wordt. Het is echter niet duidelijk of het onderhoud daarover ging. Wel is het de vraag of Kums zijn plek in het basiselftal behoudt. Trebel viel immers goed in op AA Gent en Dendoncker is terug na transferperikelen, dus Weiler moet normaal gezien één pion ontgoochelen.



Intussen verteert Andy Najar de trainingen uitstekend. Binnen paars-wit bestond de vrees dat de Hondurese rechterflankspeler, op de terugweg na een hamstringblessure, alsnog onder het mes zou moeten, maar dat worstcasescenario lijkt voorlopig niet aan de orde. Mogelijk kan Najar morgen zelfs al zijn rentree vieren tegen Sporting Lokeren.