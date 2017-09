Beric en Sá op Champions League-lijst Anderlecht

Pieter-Jan Calcoen

United neemt Ibrahimovic op, Chelsea zoals verwacht zonder Costa

Manchester United heeft de Zweed Zlatan Ibrahimovic opgenomen in zijn selectie voor de groepsfase van de Champions League. Diego Costa werd bij Chelsea buiten de selectie gelaten. De keuze voor Ibrahimovic is opvallend omdat Man Utd-coach José Mourinho vrijdag nog liet optekenen dat Ibrahimovic niet beschikbaar zou zijn voor de groepsfase, maar eventueel wel in de knock-outfase na Nieuwjaar. Ibrahimovic herstelt momenteel nog van een kruisbandblessure aan zijn rechterknie, opgelopen in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League tegen Anderlecht, en zal de eerstvolgende maanden nog niet op de velden te bewonderen zijn.



Chelsea nam de nog steeds in Brazilië verblijvende Diego Costa zoals verwacht niet op in de selectie. Nieuwkomers Davide Zappacosta en Danny Drinkwater, beiden in de laatste uren van de mercato binnengehaald, staan wel op de lijst.



Bij Liverpool werd Philippe Coutinho, de voorbije maand veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, wel opgenomen in de Champions League-selectie. Tottenham hield de Nederlandse international Vincent Janssen wel buiten de spelerslijst. Coach Mauricio Pochettino prefereert de nieuwe Spanjaard Fernando Llorente boven Janssen als stand-in voor vaste aanvalsleider Harry Kane.