Josué Sa: "Wilde stap vooruit zetten, Anderlecht is daar perfecte club voor"

1/09/17 - 17u08 Bron: Belga

Anderlecht sloeg donderdag op de 'Transfer Deadline Day' nog toe door Josué Sa, de aanvoerder van de Portugese eersteklasser Vitoria Guimaraes, voor vier seizoenen vast te leggen. "Ik wilde een stap vooruit zetten in mijn carriere, Anderlecht is daar de perfecte club voor", zei de Portugese centrale verdediger op zijn persvoorstelling in Neerpede.

"Ik ben comfortabel met de bal aan de voet. Dat houd ik nog over aan mijn opleiding bij Sporting Lissabon. Ik kan zowel links als rechts uit de voeten en ben het gewoon om veel te praten met mijn teamgenoten", stelde de 25-jarige Sa zichzelf voor. De verdediger geeft toe dat de affiches in de Champions League tegen Bayern München, PSG en Celtic een extra stimulans waren om voor paars-wit te tekenen. "Het is een droom om in de Champions League te spelen, maar ik ben hier vooral omdat ik een stap voorwaarts wilde zetten. Deze transfer is een droom die uitkomt."



Concurrentie

Sa, die naar eigen zeggen ook voor andere clubs had kunnen kiezen, moet in het Astridpark de concurrentie aangaan met gevestigde waarden Kara Mbodji en Uros Spajic. "Ik zal me moeten aanpassen aan deze club en zal doen wat de coach vraagt", bleef de Portugees op de vlakte. "Navraag leerde me dat de Belgische competitie zwaar is. Dat is heel goed voor mijn ontwikkeling. Anderlecht als opstapje naar een topcompetitie? Ik ben hier net, daar laat ik me nog niet over uit. Ik wil me eerst hier tonen door goed te spelen", aldus Sa, die het nummer 2 opgespeld krijgt als verwijzing naar de geboortedatum van zijn zoon.