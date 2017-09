Van Holsbeeck belooft ons: "We zijn klaar om héél goed voetbal te spelen"

Door: Mathieu Goedefroy

video Anderlecht gaat beter voetbal brengen. Dat heeft manager Herman Van Holsbeeck deze namiddag beloofd op een persconferentie, waarbij hij zijn laatste twee aanwinsten Robert Beric en Josué Sà voorstelde. "Met deze twee jongens is de kern volledig. We zijn klaar om vanaf vrijdag wedstrijden te winnen én héél goed voetbal te spelen."

Traditioneel worden aanwinsten op Anderlecht voorgesteld met een bijhorende speech van manager Herman Van Holsbeeck. Dat was vandaag bij de presentatie van Josué Sà en Robert Beric niet anders. HVH leek vooral opgelucht te zijn dat de drukste periode van het jaar als manager van de recordkampioen op zit. "Ik ben tevreden dat de transferperiode voorbij is, het was alweer heel hectisch. Ik ben blij dat we op het einde met Robert Beric en Josué Sà nog twee aanwinsten hebben kunnen voorstellen. Eens te meer zijn we zeker dat we klaar zijn met ons huiswerk en dat alles aanwezig is om onze doelen te behalen."



In juli en augustus kon Anderlecht allerminst zijn beste voetbal tonen. Integendeel. Coach René Weiler kreeg de voorbije weken bakken kritiek voor het droeve spelpeil van paars-wit, dat intussen op een 11de plaats bengelt in de Jupiler Pro League. "Het seizoensbegin is niet geweest wat we er van verwacht hadden, dat klopt, maar onze kern is bij deze wel volledig. We zijn klaar om vanaf vrijdag wedstrijden te winnen en héél goed voetbal te spelen." Als belofte kan dat tellen. We zijn benieuwd...