Diego Capel neemt afscheid van Anderlecht: "Voor altijd één van jullie"

29/08/17 - 23u24 Bron: Belga

Diego Capel heeft in een officiële verklaring afscheid genomen van Anderlecht en zijn supporters. "Ik zal me voor altijd één van jullie voelen", schrijft de Spaanse vleugelaanvaller.

"Ik tekende bij Anderlecht in de wetenschap dat het de club zou kunnen zijn waar ik mijn eerste titel zou kunnen vieren. Ik kende de grootsheid van de club en wist dat we na drie jaar opnieuw kampioen moesten worden. Ik ging ervan uit dat de titel het beste was dat ik in Brussel zou kunnen beleven", aldus de 29-jarige Capel. "Vandaag kan ik zeggen dat ik me vergist heb. Ik ben erg fier dat deze titel op mijn palmares prijkt, maar dat vergaat in het niets met de liefde die ik voelde van de supporters. Daardoor zal ik me altijd één van jullie voelen."



Capel kwam vorig jaar over van het Italiaanse Genoa en ondertekende een contract voor twee seizoenen in het Astridpark. Het is voorlopig niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. Wellicht heeft de Spanjaard zijn contract bij RSCA laten ontbinden.