Anderlecht haalt nieuwe spits Beric bij Saint-Étienne: "Ik hoopte te blijven"

28/08/17 - 20u20

Anderlecht heeft zijn nieuwe spits beet: Robert Beric (26) komt behoudens ongelukken over van AS Saint-Étienne. Het gaat om een uitleenbeurt, die normaal gezien morgen wordt afgerond. Op zijn Twitteraccount bevestigde Beric zijn vertrek. "Droeve dag. Ik had gehoopt te kunnen blijven. Zie je snel weer Saint-Etienne", postte hij.

Sad day. I was hoping to stay. See you soon St. Etienne. — Robert Beri¿ (@RobertBeric)

Paars-wit heeft een akkoord met AS Saint-Étienne over een uitleenbeurt van één seizoen, wellicht zonder aankoopoptie, maar Beric zelf moet nog zijn medische testen afleggen. Als die geen problemen aan het licht brengen, wordt de hardwerkende Sloveen - 1m85 voor 77 kg - de nieuwe aanvaller van Weiler.



Beric moet mee het efficiëntieprobleem van Anderlecht oplossen. Nochtans is de in Krsko geboren speler geen doelpuntenmachine. In de voorbije twee seizoenen bij Saint-Étienne, waar hij wel nooit het volle vertrouwen kreeg, maakte hij slechts negen treffers. Enkel bij Rapid Wien kon hij in het verleden prima statistieken voorleggen - dertig goals in 38 matchen.



Nog dit: twee jaar geleden was Beric in beeld bij Club Brugge, maar toen koos hij dus voor Saint-Étienne. Hij is meervoudig Sloveens international.