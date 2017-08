Jan Mulder over de 5 op 15 van Anderlecht: "De angst moet eruit, te beginnen bij de coach. Dan volgen spelers vanzelf"

Door: Jan Mulder

28/08/17 - 12u37

© photo news.

COLUMN JAN MULDER

Gezien de plaatsen in het klassement van de Jupiler Pro Leage losten de beide deelnemers aan de 'topmatch' Gent-Anderlecht de verwachtingen volledig in. Het technisch niveau was laag, de slagkracht onvoldoende, de kunst van het combineren nergens. Gent mag dankzij trainer Vanhaezebrouck op gisterenmiddag desondanks terugkijken op een positieve inbreng. Zijn enthousiaste Buffalo's wilden deze wedstrijd in de kelder van het Belgisch voetbal tenminste winnen. Anderlecht demonstreerde onder leiding van Weiler weer eens waar de interesse van het ooit zo elegante team tegenwoordig ligt. Ik noem de geliefde paars-witte steekwoorden anno 2017: omschakeling, reactie, blok, inzakken, clean sheet (aan de voor- en achterkant van het elftal).

© photo news.

De kampioen mag eigenlijk blij zijn dat, toen Gent moe werd, laat in de tweede helft niet per ongeluk nog een winnende goal werd gescoord, anders zou men ook nog gaan denken dat voorzichtige veldbezetting en sputterende aanvalsdrift effectieve middelen zijn om uit het dal te klimmen.



Er is een omwenteling in denken nodig. Weiler zégt dat hij naar Gent is gekomen met de wil om drie punten meen naar huis te namen, maar ik zie die wil niet, het is allemaal reactie en omschakeling. De angst moet eruit, te beginnen bij de coach, dan volgen de spelers vanzelf. Kums, Hanni, Chipciu, Teodorczyk en Onyokuru vrezen voor alles de schuld van een tegendoelpunt, ze verlangen niet meer naar een volley of kopbal in de bovenhoek. Dat verlangen is op professionele wijze de kop ingedrukt.