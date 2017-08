Door: Pieter-Jan Calcoen

25/08/17 - 07u51

© photo news.

Money, money, money: ook daar draait het in de Champions League om. Anderlecht is dankzij de deelname aan de groepsfase nu al zeker van minstens 12,7 miljoen euro - inkomsten uit de marketing en de televisierechten niet meegerekend. Per extra punt in de poules komt daar 500.000 euro bij. Mocht Anderlecht de tweede ronde halen, dan krijgt het nog eens zes miljoen euro extra. De uiteindelijke winnaar kan tot 57,2 miljoen euro incasseren - als motivatie kan dat tellen.