Nieuwkomer De Jong: "Níet dankzij mijn vader bij Anderlecht"

Pieter-Jan Calcoen

24/08/17 - 06u00 Bron: Eigen berichtgeving

Voor Boy de Jong - een erg sympathieke twintiger - wordt Anderlecht zijn eerste buitenlandse avontuur. © Frans Paalman.

Vriendjespolitiek: zo omschrijven criticasters op sociale media de transfer van Boy de Jong (23) naar Anderlecht. De nieuwe derde doelman, die overkomt van Telstar, is de zoon van keeperstrainer Max de Jong. "Maar ik trek me niks aan van de kritiek."

Je was tweede doelman bij Telstar, maar verhuist nu naar een club die in de Champions League speelt. Hoe beleef je deze transfer?

"Ik heb er héél veel zin in. Ik genoot mijn jeugdopleiding grotendeels bij Feyenoord, maar zette nadien een stap terug op zoek naar speelminuten. Bij Telstar heb ik die kunnen maken. Het is fantastisch dat ik nu opnieuw naar een club van hoog niveau kan trekken. (fijntjes) Al weet ik dat sommigen bedenkingen zullen hebben bij deze overgang."



Is dat niet logisch, Boy? Je vader Max is per slot van rekening keeperstrainer bij Anderlecht. Dan valt de term 'vriendjespolitiek' snel.

"Ik snap dat mensen zich vragen stellen bij deze transfer, maar het is níet mijn vader die beslist heeft dat ik deze stap hogerop kan zetten. Hij heeft alleen maar mijn naam op tafel gelegd bij de directie. Meer niet. Ach, ik trek me niks aan van de negatieve commentaren. Integendeel zelfs: ik ben blij dat ik met mijn vader kan samenwerken - het is een droom die uitkomt."



Hebben jullie eerder samengewerkt?

"Ja, maar dat is intussen héél lang geleden. Ik zat nog bij de jeugd van ADO. Het is nu pas de eerste keer dat het op profniveau gebeurt."



Wat zijn je ambities bij Anderlecht? Je komt als derde doelman.

"Dat is inderdaad het uitgangspunt. Ik wil trouwens benadrukken dat ik niet aan de poten van de anderen (Sels en Boeckx, red.) zal zagen, maar ik wil ze wel scherp houden door iedere dag keihard mijn best te doen op training. Concurrentie is goed voor alle doelmannen - het maakt je alleen maar beter. En als ik goed werk lever, komt mijn kans misschien ooit wel. Dan moet ik er staan."