22/08/17

Voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren is sinds vandaag terug thuis nadat hij enkele dagen in het Universitair Ziekenhuis van Jette had verbleven met een bloedvergiftiging, zo maakte de 86-jarige 'Mister Michel' vandaag zelf bekend op zijn Twitter-account. Verschueren verbleef sinds zaterdag in het ziekenhuis en miste zo de thuiswedstrijd van 'zijn' Anderlecht tegen Sint-Truiden.